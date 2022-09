Foot: Le coach marocain dévoile sa liste élargie avec un retour de Hakim Ziyech

Le nouveau coach des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a dévoilé, ce lundi , une liste élargie de 31 joueurs qui prendront part à une concentration lors de ce mois de septembre. Durant ce stage, le Maroc disputera deux matchs amicaux contre le Chili, le 23 septembre à Barcelone, et le Paraguay, le 27 du même mois à Séville.Ces deux rencontres amicales serviront de préparation pour les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde prévue au Qatar en novembre et décembre prochains. A l’issue du tirage au sort, le Maroc se trouve au groupe F qui comprend la Belgique, la Croatie et le Canada.

Cette liste de Regragui est marquée par le retour de Hakim Ziyech et Younès Belhanda.

On note également les absences de Nayef Aguerd, Adam Masina, Tarik Tissoudali, pour blessure, ainsi que Fayçal Fajr et Ayman Barkok non-retenus pas le nouveau patron des Lions.

Cette liste comporte également quelques novices tels Walid Cheddira, attaquant de Bari (Italie) et Hamza El Moussaoui, latéral gauche de la RSB.

Ci-dessous la liste des 31 joueurs convoqués par Walid Regragui:

Gardiens: Yassine Bounou – Munir Mohamedi – Anas Zniti – Ahmed Reda Tagnaouti.

Défenseurs: Achraf Hakimi – Noussair Mazraoui – Badr Benoun – Samy Mmaee – Romain Saiss – Yahya Attiat Allah – Jawad El Yamiq – Achraf Dari – Hamza El Moussaoui.

Milieux de terrain: Sofyan Amrabet, Younès Belhanda – Selim Amallah – Ilias Chair – Azzedine Ounahi – Yahya Jabrane – Abdelhamid Sabiri – Amine Harit.

Attaquants: Hakim Ziyech – Soufiane Rahimi – Munir El Haddadi – Ayoub El Kaabi – Youssef En-Nesyri – Abdessamad Ezzalzouli – Zakaria Aboukhlal – Sofiane Boufal – Ryan Mmaee – Walid Cheddira.