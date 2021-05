Foot : la Mauritanie se mesure à l’Algérie

Les Mourabitounes affronteront, de source officielle, les Fennecs le 3 juin prochain en match amical.« Pour devenir grand, il faut se frotter aux plus grands ». C’est en ces termes que le responsable de la Communication de la Fédération de Football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM), Brahim Sow Deïna, a annoncé la nouvelle sur Facebook.

Sur une pente ascendante, la Mauritanie va disputer au Cameroun sa deuxième Coupe d’Afrique des nations (Can) de suite. Lors de l’édition 2019, en Égypte, les protégés du sélectionneur Corentin Martins ont fait bonne figure en récoltant deux points (matchs nuls et vierges contre l’Angola et la Tunisie).

Mais cela n’a pas suffi pour se qualifier au second tour car la Mauritanie a été défaite d’entrée par le Mali sur le score de quatre buts à un. Depuis quelques années, le FFRIM, ayant à sa tête Ahmed Yahya, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football (Caf), déplace des montagnes pour que son football existe sur la scène continentale.

En se confrontant avec l’Algérie, au Stade Mustapha Tchaker de Blida (au sud de la capitale Alger), la Mauritanie espère grandir plus vite. Les Fennecs, champions d’Afrique en titre (victoire 1-0 contre le Sénégal), restent sur une série d’invincibilité de 24 matchs (amicaux et officiels). Un record sur le continent noir que les hommes de Djamel Belmadi partagent avec l’Egypte.