Foot: la FIF décide de continuer avec Patrice Beaumelle

La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Mme Dao Gabala, a annoncé mardi que le sélectionneur des Éléphants, Patrice Beaumelle, reste à son poste en dépit de l’élimination de la Côte d’Ivoire pour le mondial 2022 au Qatar.

« Patrice Beaumelle continue » avec les Éléphants séniors, car « il reste un mois avant la CAN » et sa présence permettrait de préparer la CAN 2023 dont la Côte d’Ivoire est le pays hôte, a dit Mme Dao Gabala, lors d’une conférence de presse à Abidjan.

L’entraîneur Patrice Beaumelle a été désigné le 4 mars 2020 sélectionneur de l’équipe nationale de football de la Côte d’Ivoire. Le technicien Français, l’ex-adjoint de Hervé Renard, a remplacé l’Ivoirien Ibrahim Kamara à ce poste.