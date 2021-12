Foot ivoirien: le CN-FIF présente les nouveaux statuts et le code électoral

Le Comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (CN-FIF) a entamé lundi une séance d’explication des nouveaux statuts et du nouveau code électoral de l’organisation.

Ces nouveaux statuts et le Code électoral de la FIF ont été présentés aux clubs de Ligue 1 et aux Groupements d’intérêt, qui selon l’agenda étaient au rendez-vous, ce lundi 27 décembre 2021 au siège de la fédération.

Le professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, Martin Bléou, membre du CN-FIF, a expliqué les différentes lignes des statuts et du Code électoral, apportant les éclaircissements nécessaires lors d’échanges qui ont duré plus de 4 heures.

Les clubs de Ligue 2 seront entretenus le mercredi 29 décembre 2021 à partir de 15H. Ceux de la division 3 sont conviés le 3 janvier 2022 et seront scindés en deux groupes, annonce le Comité de normalisation de la FIF.

Pour les Ligues régionales et Districts, les séances sont prévues à Yamoussoukro à une date ultérieure. Le CN-FIF avait promis, le 18 décembre 2021, de tenir des séances d’explication des textes des statuts et du Code électoral, lors d’une rencontre d’information.

Au regard du calendrier des différentes rencontres avec les clubs et organisations du secteur du football ivoirien, les élections des nouveaux dirigeants de la FIF auront lieu dans le courant de l’année 2022 si l’Assemblée générale entérine ces dispositifs réglementaires.