Foot ivoirien : la FIF ne reconnaît pas un nouveau syndicat

La création de cette nouvelle organisation syndicale visant à défendre les intérêts des footballeurs professionnels couve un malaise dans l’écosystème du football ivoirien.La Fédération ivoirienne de football (FIF), dans un communiqué, indique avoir eu connaissance par le canal des réseaux sociaux de la création de l’Union des footballeurs professionnels de Côte d’Ivoire (UFPCI), qui s’est donnée pour mission de défendre les intérêts des footballeurs professionnels.

Pour la FIF, la défense des intérêts des footballeurs professionnels est « une tâche déjà dévolue à l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) », qui a pour président l’ex-footballeur international Cyril Domoraud.

Lors de l’élection du président de la FIF qui a consacré Idriss Diallo à la tête de la faîtière, l’AFI qui devrait naturellement soutenir Didier Drogba, un candidat et membre de l’organisation, s’est penchée en faveur de l’actuel président de la FIF. Il est reproché à l’AFI de se départir de ses missions.

La FIF précise qu’il ressort de l’économie des articles 11 et 13 de ses Statuts qu’elle est composée de membres affiliés, membres reconnus et membres d’honneurs ; et conformément aux dispositions, elle « n’admet comme membres reconnus qu’une seule association par groupement d’intérêt du football ».

Par conséquent, « la seule association reconnue dans le cadre des footballeurs est l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) », insiste la FIF qui mentionne n’avoir pas encore été officiellement saisie de la création d’un nouveau groupement d’intérêt.