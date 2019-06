Foot au Tchad : la fédération cherche un coach local pour l’équipe nationale

Le président du Comité de sélection de l’encadrement technique de l’équipe nationale de football du Tchad « Les Sao », Ousmane Tygabe, a lancé, dimanche, au siège de la Fédération tchadienne de tootball association (FTFA), un appel à candidature pour le recrutement d’un entraîneur et de son adjoint, tous des locaux.En dehors de ces deux coachs, la fédération cherche un entraineur de gardiens de but et un préparateur physique.

« Nous voulons d’abord nommer des encadreurs techniques nationaux et passer plus tard aux entraineurs expatriés », a expliqué M. Tygabe. Selon lui, le football tchadien est freiné par beaucoup des maux, dont « la quasi-inexistence de football de jeunes, inexistence de circuits de compétition donnant annuellement 40 matchs joués par un joueur, manque des encadreurs techniques tchadiens dans les compétitions internationales ainsi que des moyens».

Selon les plans de la fédération tchadienne de football, le nouveau staff technique en vue devra prendra en charge l’équipe nationale pour les prochaines éliminatoires de la CAN 2021 et sa participation aux qualifications du CHAN.