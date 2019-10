Foire internationale du rire : la 2ème édition s’ouvre le 25 octobre

Du 25 au 27 octobre 2019, se tiendra à N’Djamena la deuxième édition de la Foire Internationale du Rire.

Plus que deux jours et la 2ème édition de la foire internationale du rire démarre dans la capitale tchadienne, N’Djamena. Pour les organisateurs, cette édition a ceci de particulier qu’elle fera parler du Tchad à l’international.

Au menu de l’évènement, trois spectacles sont prévus, avec la participation des grosses pointures de l’humour tchadien et panafricain. Un premier spectacle se tiendra le 25 octobre à l’Hôtel Hilton de N’Djamena, entrée sur invitation ; un deuxième toujours à l’Hôtel Hilton, entrée 20.000FCFA et un dernier à l’Hôtel Persévérance, entrée 10.000FCFA.

Cette édition n’aura pas comme seule activité les spectacles. Les amoureux de l’humour auront également un festival qui mettra un cap sur le social. Dans les activités prévues, il y a la visite des artistes humoristes tchadiens et étrangers dans les orphelinats et la formation des artistes de différentes corporations. La première formation portera sur la gestion de carrière ; la deuxième portera sur la création de contenu et d’adaptation des stand-up.