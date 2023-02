Financement des PME : le BMN et Coris Bank mutualisent leurs efforts

Le Bureau de Mise à Niveau des entreprises (BMN) du Sénégal et Coris Bank International ont signé, ce vendredi, une convention de partenariat en vue d’accompagner les PME-PMI à mieux structurer leurs projets.Au Sénégal, l’accès au financement est l’un des facteurs empêchant les Petites et Moyennes Entreprises de lever des fonds nécessaires pour leur développement. Pour les banques et autres institutions financières, il est souvent long et coûteux de traiter les demandes des PME qui, pour la plupart, n’ont ni états financiers, ni historique bancaire.

Pour pallier cela, le Bureau de Mise à Niveau des entreprises (BMN) et Coris Bank International (CBI Sénégal) ont paraphé aujourd’hui une convention de partenariat. Objectif, aider les PME à rendre leurs projets bancables.

Cette alliance vise deux objectifs principaux. Le premier consiste à permettre à des entreprises clientes de CBI Sénégal et éligibles au programme de mise à niveau du BMN de bénéficier d’appuis non financiers pour l’amélioration de leur organisation/gestion et le renforcement de leur compétitivité.

Le second s’attellera, selon les conditions de la banque, à faciliter aux entreprises ayant bénéficié dudit programme l’accès à des produits et services bancaires pour la création et/ou le développement de leurs activités économiques.

« Ce partenariat s’inscrit parmi les axes de développement de Coris Bank International qui a pour vocation principale le financement des PME/PMI et dont l’objectif est de participer activement au développement socio-économique du pays et favoriser un accès au financement efficient et inclusif des acteurs économiques », a indiqué le Directeur Général de Coris Bank International, Ibrahima Mar Fall.

La Directrice du BMN, Fatou Dyana Bâ, a de son côté rappelé que la mise à niveau doit permettre aux entreprises de réaliser les gains de compétitivité et les choix stratégiques nécessaires pour affronter, dans les meilleures conditions, la concurrence étrangère sur le marché local et tirer profit des opportunités d’exportation qu’offrent les marchés internationaux. Et pour y arriver, a-t-elle relevé, elles ont besoin d’accéder aux financements.

Elle a ainsi souligné « l’importance » de la convention que le BMN a signée avec Coris Bank International qui devrait agir dans ce sens.