FIFA The Best 2020: Mané et Salah parmi les finalistes

Le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah sont les deux seuls joueurs africains nommés pour le prix « The Best Fifa football 2020 ».Sociétaires des Reds, Mané et Salah ont remporté cette année le titre de champion d’Angleterre qui fuyait le club depuis une trentaine d’années. Avec ses deux précieux Africains, Liverpool avait également remporté la Ligue des champions 2019 même s’il n’a pas réussi à conserver ce titre l’année suivante après l’élimination en 8ème de finale par l’Atletico Madrid.

En revanche, les deux stars du football africain monopolisent le Ballon d’or africain depuis trois ans et confirment leur rang après cette nomination à « The Best Fifa football 2020 » en compagnie de monstres comme Lionel Messi lauréat en 2019 et Cristiano Ronaldo couronné en 2016 et 2017.

L’instance mondiale du football a précisé qu’un panel d’experts du football masculin avait établi une liste basée sur les accomplissements (progrès) de ces joueurs durant la période allant du 8 juillet 2019 au 7 octobre 2020.

En outre, le « vote pour désigner le vainqueur sera effectué par quatre catégories de votants ayant le même poids (fans, journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales) », explique la Fifa.

Le Bayern Munich qui s’est offert un retentissant triplé cette année (championnat, coupe d’Allemagne et Ligue des champions) compte deux représentants dans cette liste de onze finalistes. Il s’agit du milieu espagnol Thiago Alcantara, transféré durant l’été à Liverpool, et du Polonais Robert Lewandowski, 34 buts en Bundesliga et meilleur buteur de la C1 avec 15 buts.

L’attaquant polonais, déjà désigné meilleur joueur UEFA de la Ligue des champions en 2020, est pressenti comme le grand favori pour le sacre prévu le 17 décembre prochain à Zurich.

Le Ballon d’or ne sera pas attribué cette année à cause de la pandémie de la Covid-19. Ainsi, le trophée FIFA The Best 2020 devient un objectif pour les nommés qui rêvent d’inscrire leur nom au palmarès de ce trophée crée en 2016.

Les 11 finalistes du trophée The Best – Joueur de la FIFA 2020

Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Kevin de Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Leo Messi (FC Barcelone), Neymar Junior (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool)