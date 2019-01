Fichier électoral, réforme fiscale et campagne de transhumance au menu de la presse béninoise

Les journaux béninois, parus jeudi, parlent de la remise officielle du fichier électoral à la Commission électorale nationale autonome (Cena), des innovations introduites dans le paiement des taxes et impôts par voie électronique et des mesures prises par le Conseil des ministres pour une gestion efficace de la transhumance transfrontalière.La Nation informe que « la liste électorale (a été) remise à la Cena (pour) l’organisation des élections législatives d’avril 2019 ». Le quotidien national explique que la Commission électorale nationale autonome (Cena) est depuis hier mercredi en possession de la liste électorale.

L’indépendant souligne que « près de 5 millions de Béninois sont appelés aux urnes ». Selon Le Matinal, avec cette liste, les inquiétudes des uns et des autres seront désormais dissipées quant à l’organisation des prochaines élections au Bénin. Mieux, ajoute ce quotidien, la mise à disposition du fichier permettra de finaliser le calendrier électoral de la Cena et sa publication dès la semaine prochaine.

Sur un tout autre registre, L’Indépendant s’intéresse aux réformes et innovations dans les finances publiques et renseigne que « le paiement des taxes et impôts se feront par voie électronique dès le 1er février 2019 ».

Pour sa part, Fraternité indique que « le Conseil des ministres a décidé de rendre opérationnelle l’organisation de l’accueil et l’orientation des troupeaux transhumants des points d’entrée, de faire libérer en liaison avec les collectivités territoriales les sites d’accueil et de procéder au tracé des couloirs de passage des troupeaux transhumants ».

A en croire ce journal, le Conseil des ministres prend en charge « la campagne de transhumance 2018-2019 » avec des mesures pour réglementer la transhumance frontalière et transfrontalière au Bénin.

A cet effet, le gouvernement béninois a invité l’Armée à soutenir la Police républicaine à cause « des précédentes campagnes marquées par des destructions massives de champs de culture et d’affrontements sanglants provoquant parfois des pertes en vies humaines ». L’Economiste en conclut que ce sont « des mesures préventives pour réduire les dégâts ».