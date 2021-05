Fête de ramadan: Ouattara appelle à la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire

Le président ivoirien Alassane a appelé, mercredi à Abidjan, au pardon entre les ivoiriens et à la consolidation du climat de paix dans le pays, à l’occasion de la fête de ramadan.

« A tous les habitants de la Côte d’Ivoire, nous souhaitons que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs pour penser uniquement à notre beau pays la Côte d’Ivoire qui est en progrès », a souhaité M. Ouattara.

Il s’exprimait à la grande mosquée de la Riviera Golf, un quartier huppé dans l’Est d’Abidjan où il a fait la prière de l’Aid-El-Fitr marquant la fin du jeûne musulman. Poursuivant, le chef de l’exécutif ivoirien a estimé que « la Côte d’Ivoire a besoin de paix et de fraternité pour avancer et les ivoiriens ont besoin d’amour entre les uns et les autres ».

Avant lui, dans un sermon, l’imam El Hadj Bachir Ouattara, s’est félicité de l’apaisement du climat politique en Côte d’Ivoire.

« Nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, éléments majeurs propices à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué notant avec satisfaction depuis quelques semaines la réalisation d’actions d’apaisement posées par le gouvernement.

Au nombre desdites actions, il a cité entre autres, la facilitation et le retour effectif d’exilés de la crise post-électorale de 2011.

« Nous formulons le vœu que ces actions connaissent un aboutissement heureux pour le bonheur des ivoiriens. J’exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l’intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale », a encouragé l’imam Ouattara.

La communauté musulmane ivoirienne célèbre ce jour la fête de ramadan marquant la fin du mois de jeûne après l’observation du croissant lunaire mardi soir dans plusieurs localités du pays dont Gonaté dans le centre-ouest.