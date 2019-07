Fête de l’indépendance du Bénin : Cotonou se fait belle

Cotonou, la capitale économique du Bénin, donne l’impression d’un vaste chantier, à 72h de la célébration du 59e anniversaire du pays prévu le 1er août prochain.Dans les rues et carrefours où flotte au vent le drapeau national, des techniciens et ouvriers s’emploient aux derniers réglages en vue du jour J. C’est ainsi qu’à la place de l’Etoile Rouge, lieu du traditionnel défilé militaire, une dizaine d’ouvriers munis de pinceaux et de pots de peinture sont en train de badigeonner le trottoir en rouge et blanc.

Appréciant cette débauche d’énergie visant à donner un cachet spécial à la fête de l’indépendance, John Landjohou, un passant, déclare : « J’ai pu constater comme de nombreux Cotonois que les caniveaux sont curés, les drapeaux sont hissés sur quelques poteaux et au niveau de certains carrefours, on peut aisément apercevoir des affiches géantes des chantiers enclenchés par le gouvernement. Je sens qu’on va passer une belle fête de l’indépendance ».

Non loin de la Place de l’Etoile Rouge, des fers et métaux lourds jonchent le sol. Ils vont servir à ériger l’estrade officielle où se tiendront les autorités politico-administratives pour suivre le défilé militaire.

Concernant le défilé, considéré comme le clou des manifestations de la fête de l’indépendance, les entrainements ont démarré depuis la mi-juillet. Ils portent sur des exercices faits simultanément par les différents corps de l’Armée de terre, de la Gendarmerie nationale, de la Marine, des Forces aériennes et navales ainsi que de la Police républicaine.

Toutefois, les différents bataillons peuvent s’entraîner séparément « les lundis, mercredis et vendredis », a fait savoir le chef d’Etat-major de l’Armée de terre, Fructueux Gbaguidi.

Prévu en 90 minutes, le défilé sera uniquement militaire et se fera sans troupe étrangère, a-t-il précisé, avant de lancer cette promesse : « nous réservons les meilleures choses pour 2020 dans le cadre du 60e anniversaire de l’indépendance du Bénin ».