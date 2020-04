Fermeture de tribunaux ghanéens à cause du Covid-19

Les tribunaux des deux villes les plus peuplées du Ghana, Accra et Kumasi, sont fermés dans le cadre de mesures visant à contenir la propagation du coronavirus (Covid-19) dans le pays, a appris APA mercredi.Le juge en chef du Ghana, Anin Yeboah, a annoncé que toutes les affaires de ces tribunaux seront ajournées afin de restreindre les mouvements des employés des tribunaux et avocats.

Dans cette optique, les greffiers des tribunaux doivent donc les reprogrammer en mai et juin, mais certains des tribunaux ont été désignés pour traiter des cas critiques qui pourraient survenir, tels que la violation des ordres de restriction de mouvement pendant 14 jours décrétés par le président Nana Addo Dankwa Akufo Addo la semaine dernière.

À Cape Coast et dans d’autres villes non concernées par le confinement, il a été demandé aux employés des tribunaux qui ont des problèmes de santé de prendre leur congé annuel afin de ne pas les exposer au virus.