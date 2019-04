FEMUA 12: l’ONG burkinabé Wend Puiré en attraction avec ses produits à base de miel

Le Burkina Faso, pays à l’honneur à la 12è édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 12) est bien présent à travers des exposants venus du pays des hommes intègres dont l’ONG Wend Puiré qui travaille dans la promotion de l’apiculture avec pour objectif principal de faire de l’élevage d’abeilles à miel un outil économique au service du monde paysan.Mme Marcelline Bationo, la responsable du stand, explique que le coordonnateur de l’ONG Wend Puiré (qui signifie la part de Dieu en langue Mooré), Désiré-Marie Yaméogo, professeur d’Allemand, a été inspiré par le milieu apicole lors d’un voyage en Europe.

« A son retour au pays, il lance un projet autour du miel (…). Associé à une dizaine de paysans, il crée l’association Wend Puiré avec la conviction que l’apiculture et l’exploitation des produits de la ruche pourront aider le monde paysan à améliorer ses conditions de vie », raconte-t-elle.

Désiré Yaméogo, poursuit sa collaboratrice, s’installe en 1999 dans le Boulkiemdé, province de la Région Centre-Ouest du Burkina Faso où beaucoup de paysans adhèrent au projet d’une « apiculture moderne, adaptée au terrain et au type d’abeilles existantes ».

Les paysans bénéficient de formations et d’appuis aux nouvelles techniques de l’apiculture, notamment, «l’utilisation de l’enfumoir, de la ruche kenyane, de méthodes pour suivre l’évolution des colonies d’abeilles », précise Mme Bationo.

Aujourd’hui, Wend Puiré compte plus de 4 000 apiculteurs répartis sur tout le territoire Burkinabé et emploie une soixantaine de travailleurs permanents. L’ONG dispose de quatre centres apicoles dont un centre de formation professionnelle et de recherche en apiculture.

« En moins d’une décennie, Wend Puiré s’est bien positionnée dans l’esprit des consommateurs des produits de la ruche au niveau national. Elle a remporté successivement le trophée du meilleur exportateur de la filière miel en 2016 et 2017 », se réjouit Marcelline Bationo, soulignant que « ces apiculteurs sont formés et encadrés par les techniciens en apiculture de l’ONG pour offrir un miel naturel de qualité contrôlée depuis la ruche ».

Les produits Wend Puiré sont commercialisés sous la marque Apisavana. Ainsi, on découvre au stand l’hydromel (liqueur de miel), le vin de miel, la crème à lèvres, la pommade et savon à la propolis…tous manufacturés avec du miel.

Les festivaliers du FEMUA 12 prennent régulièrement d’assaut ce stand pour déguster les produits de Wend Puiré avant de s’en procurer à l’image Jean-Philippe N’guessan qui vante les vertus du vin au miel.