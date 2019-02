Félix Tshisekedi attendu ce jeudi à Brazzaville

Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo (RDC), est attendu, ce jeudi après-midi à Brazzaville, pour une visite officielle, annonce la présidence de la République du Congo dans un communiqué reçu à APA.D’après le service du protocole de la présidence congolaise, le cinquième président de l’histoire de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi arrive aux environs de 15h à Brazzaville où il sera accueilli par son homologue Denis Sassou N’Guesso.

Durant cette visite visant à « renforcer davantage les liens séculaires d’amitié et de fraternité qui unissent les deux Congo », les présidents Félix Tshisekedi et Sassou N’Guesso discuteront notamment de questions bilatérales et internationales, renseigne le communiqué.

Avant l’étape de Brazzaville, Félix Tshisekedi, investi 24 janvier dernier, est parti en Angola et au Kenya. Le président de la RDC quittera Brazzaville samedi pour se rendre à Addis-Abeba, en Ethiopie. Ces visites entrent dans le cadre d’une mini-tournée régionale.