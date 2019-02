Fausseni Dembélé nommé Dg de la Radiodiffusion télévision ivoirienne

Le journaliste Fausseni Dembélé, précédemment directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Culture et de la francophonie, a été nommé mercredi, directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( RTI, service public), en remplacement de Ahmadou Bakayoko appelé à d’autres fonctions, a appris APA de source officielle. L’information a été donnée par Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président ivoirien, Alassane Ouattara au palais présidentiel d’Abidjan.

« Au titre du ministère de la communication et des médias, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Fausseni Dembélé dit Al Séni, précédemment directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la francophonie en qualité de directeur général de la RTI en remplacement de M. Ahmadou Bakayoko appelé à d’autres fonctions », a indiqué M. Touré qui est également le ministre de la communication et des médias.

Le nouveau directeur général de la RTI cède son fauteuil de directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la francophonie à M. Konan Yao Yves, précédemment chef de cabinet du même département ministériel.