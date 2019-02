Faits divers : les causes du décès de l’étudiant Youssouf Abdallah survenu à Bobo-Dioulasso restent inconnues

L’étudiant retrouvé mort s’appelait YOUSSOUF ABDALLAH IRERE. L’ambassade du Tchad au Burkina-Faso qui informe l’opinion nationale de la mort de ce jeune étudiant à Ouagadougou, affirme que les raisons de son décès restent inconnues.

A travers un communiqué de presse rendu public le 14 février 2019, l’ambassade du Tchad à Ouagadougou au Burkina-Faso a informé l’opinion nationale du décès tragique d’un étudiant tchadien de l’Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, le 07 février 2019.

Selon le communiqué, YOUSSOUF ABDALLAH IRERE était sorti de la maison le 06 février 2019 à 09h sans donner sa position. Son corps sans vie a été découvert dans une plantation d’anacardiers à 7 kilomètres de Bobo-Dioulasso par une femme qui y menait ses activités.

Le communiqué indique que sur le document retrouvé dans ses affaires, le défunt demande pardon aux membres de sa famille et ses amis tout en faisant la situation des créances et gestion du compte de son groupe et vers la fin, il écrit que « personne n’est responsable de ce qui peut advenir. »

Toutefois, précise le document, l’enquête de la gendarmerie suit son cours pour déterminer le mobile éventuel du suicide et s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un assassinat déguisé.