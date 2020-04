Faits de société et coronavirus à la Une au Burkina

Les quotidiens burkinabè de ce vendredi évoquent l’actualité relative au coronavirus (Covid-19), sans oublier des faits de société.«Utilisation des réseaux sociaux: le clic du cachot», barre à sa Une le quotidien national Sidwaya qui est allé à la rencontre de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux croupissant derrière les barreaux à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO).

Le même journal revient sur l’inhumation, hier jeudi, de Moustapha Laabli Thiombiano, président-directeur général du Groupe Horizon FM et de la chaîne de télévision, TVZ Africa, décédé le lundi 6 avril dernier.

A ce propos, Le Pays précise que Moustapha Thiombiano a été inhumé hier jeudi à Ouagadougou dans l’intimité familiale, «en attendant un dernier hommage qui lui sera rendu après la crise sanitaire que traverse le Burkina Faso».

Pour sa part, L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privés du Burkina Faso, informe que «des magistrats attaquent l’Etat en justice» pour des coupures de salaires.

Le même confrère met en exergue les propos du ministre de l’Economie et des Finances, Lassané Kaboré qui déclare au sujets des mesures sociales et économiques liées au Covid-19 que : «Au besoin, il est prévu des transferts d’argent aux plus vulnérables».

Revenant sur le conseil des ministres de la veille, L’Observateur Paalga titre dans sa rubrique ‘’Une Lettre pour Laye » «Roch (Marc Christian Kaboré, président du Faso) donne 6 mois de son salaire».

A ce sujet, Le Pays affiche: «Roch cède six mois de salaire, le PM 4mois, etc.», avant d’ajouter «le port de masque obligatoire à partir du 27 avril prochain».

Sous le titre : «Salaire présidentiel contre Covid-19: Le Président burkinabè fait fort !», Aujourd’hui au Faso (privé) rapporte que depuis quelques temps, certains partis politiques et Organisations de la société civile (OSC) demandaient que le pouvoir cède le salaire de ses membres pour participer à l’effort sanitaire.

«Cas du MPS (Mouvement patriotique pour le salut) de l’ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida qui suggérait par voie de pétition 1 mois de salaire comme écot», écrit le journal, avant d’ajouter que «Roch Kaboré et son gouvernement ont fait plus».

Pendant ce temps, Sidwaya informe que pour la guerre contre la pandémie du coronavirus, «12 médecins chinois (sont venus) en renfort».