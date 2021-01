Facebook ne fera plus de propositions politiques sur sa plateforme

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg a annoncé le 27 janvier 202, que la plateforme ne recommandera plus à ses utilisateurs les groupes militants ou politiques. Une mesure déjà prise aux Etats-Unis cet automne pour tenter d’apaiser les échanges des élections américaines sous tension

Le réseau cherche à s’éloigner des combats politiques, après son rôle joué dans le printemps arabe. Le réseau bleu souhaite désormais s’écarter des conversations « clivantes ». Le groupe fait savoir a qu’il vit au rythme des controverses et scandales politiques depuis l’élection de Donald Trump et le Brexit en 2016. « De larges pans de la société civile lui reprochent de servir de base à des personnes et organisations qui incitent à la violence ». Le réseau bleu a également été interpellé à propose de la persécution de la minorité Rohingya en Birmanie au récent meurtre du Pr Samuel Paty en France.

Le géant américain des réseaux sociaux a fait ces déclarations lors de la présentation des résultats trimestriels de son groupe. Mark Zuckerberg assure que la plateforme ne proposera plus aux utilisateurs les groupes militants ou politiques, une mesure déjà prise aux Etats-Unis pour tenter d’apaiser les échanges à l’approche des dernières élections américaines.

Face book voit 2021 comme une année propice pour « inventer des moyens de créer des opportunités économiques, construire des communautés et aider les gens à simplement s’amuser ». Le groupe californien a réalisé près de 86 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière, et dégagé plus de 29 milliards de profits, en hausse de 58%, malgré de nombreux contretemps

Le réseau social fait également savoir qu’il a été boycotté par des marques pour exiger une meilleure modération des contenus jugés « haineux ».