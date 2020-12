Facebook déjoue des réseaux de cyber désinformation contre le Tchad

Le géant américain du Web Facebook, a annoncé le 15 décembre 2020, avoir démantelé deux réseaux de faux comptes de désinformation pilotés en dehors de l’Afrique contre le Tchad et d’autres pays du continent

Des faux comptes spécialisés dans la désinformation ont été supprimés par Facebook. Dans sa note, le réseau social explique qu’il a supprimé trois réseaux gérés depuis la Russie et la France. Deux des réseaux de compte ont été attribués à des personnes associées à l’Agence Russe de Recherche sur internet et l’autre associé à l’armée française Il affirme qu’il a supprimé 84 comptes dont trois visant le Tchad.

Le gouvernement tchadien, par la voix de son porte-parole, Chérif Mahamat Zene, à condamner ce 17 décembre 2020 : « ces tentatives de manipulation des opinions publiques africains ou de discrédits des pays souverains ».

Le Tchad a salué les résultats de l’enquête de l’équipe de Facebook ayant permis de détecter et supprimer les faux comptes. Le gouvernent tchadien exhorte le réseau de Marck Zuckerberg à poursuivre son effort en vue d’apporter plus d’éclairage sur les commanditaires et bénéficiaires de cette : « grave manipulation afin de mieux situer sur l’identité et les responsabilités de tous les acteurs y impliqués ».

Le rapport de Facebook précise que : « c’est la première fois que notre équipe a découvert que deux campagnes, de France et de Russie, s’engageaient activement l’une envers l’autre, notamment en se liant d’amitié avec la partie adverse, en le commettant et en critiquant parce qu’elle relaie des fausses informations ».

Cette opération visait principalement, la RCA, le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie, la Côte d’ivoire et le Tchad, renseigne Facebook.