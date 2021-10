Expo 2020 Dubaï : l’Afrique du Sud à la recherche d’investissements

Prétoria veut profiter de l’Exposition universelle 2020, ouverte ce 1er octobre à Dubaï, pour se remettre de l’impact de la Covidd-19.Au cours de l’évènement qui se tient sur six mois, l’Afrique du Sud va, explique le Système de communication et d’information du gouvernement (GCIS), présenter « sa proposition de valeur » et « promouvoir le commerce et l’investissement, les technologies innovantes de classe mondiale, les arts créatifs, le tourisme, les sports et sa diversité culturelle unique ».

« L’Expo 2020 sera l’occasion pour le pays de présenter au monde entier sa vaste gamme d’opportunités économiques, culturelles et touristiques », a déclaré le GCIS dans un communiqué daté de ce vendredi.

Parmi la délégation sud-africaine, figurent des entreprises en démarrage représentant les secteurs de la technologie financière, de la technologie sanitaire, de l’agroalimentaire, de l’économie circulaire, de l’énergie verte et d’autres secteurs, dont la mission est « de se connecter avec des investisseurs mondiaux pour décrocher des opportunités commerciales ».

Les expositions de Team South Africa à la foire commerciale mettraient également davantage l’accent sur l’agriculture et les secteurs des services aux entreprises mondiaux, de l’exploitation minière, de la fabrication et de la fabrication avancée.

« L’objectif est de donner aux investisseurs et aux visiteurs une véritable expérience de ce que l’Afrique du Sud offre grâce à des expositions virtuelles qui permettront aux visiteurs d’engager des discussions virtuelles avec les entreprises », poursuit le GCIS.

Selon Team South Africa, l’objectif « est de transformer les discours sur l’histoire de l’Afrique du Sud en opportunités commerciales potentielles ».

L’Expo 2020 de Dubaï se déroulera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, avec la participation de 190 pays.