Explosion près des pyramides de Guizeh : 17 blessés

Au moins 17 personnes, dont 7 Sud-Africains, ont été blessées dimanche dans une explosion visant un bus de touristes près des pyramides égyptiennes de Guizeh (sud-ouest du Caire), selon des sources sécuritaire et médicale.Un engin explosif a détoné au passage de l’autocar de tourisme, qui circulait à Guizeh, près du site du nouveau musée des Antiquités égyptiennes en construction, au pied des pyramides.

« L’explosion d’un objet a brisé les vitres d’un bus qui transportait 25 personnes d’Afrique du Sud et d’une voiture qui transportait quatre Égyptiens. Certains passagers des deux véhicules ont été légèrement blessés à cause des vitres brisés et ils ont reçu des soins médicaux », a indiqué une source de sécurité.

En décembre dernier, quatre touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués par l’explosion d’une bombe artisanale dissimulée sur le bord de la route. L’engin avait été déclenché au passage du bus dans lequel ils se trouvaient à environ quatre kilomètres du site de Gizeh.