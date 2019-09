Excellence scolaire : 111 nouveaux bacheliers primés

La cérémonie de remise des prix aux meilleurs bacheliers de 2019 s’est déroulée ce 2 septembre avec la distinction de 111 lauréats.

Pour encourager les meilleurs bacheliers au Tchad, les ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation nationale, ont organisé conjointement une cérémonie de remise des prix. L’initiative est de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno.

Pour cette 12e promotion, 111 lauréats de toutes séries confondues ont eu l’honneur d’être distingués. Dans la catégorie meilleur, les lauréats ont reçu chacun un ordinateur ; les meilleurs des séries ont reçu un ordinateur plus 250 000F. La lauréate classée meilleure des filles a réceptionné un ordinateur et un chèque de 750 000F. Le meilleur des meilleurs quant à lui a bénéficié d’un ordinateur et d’un chèque d’un million de francs CFA.

Il faut relever que la serie scientifique, a relevé le taux le plus faible au baccalauréat. Une situation qui a amené le gouvernement à créer 24 lycées scientifiques pour former en grand nombre les aspirants scientifiques.

« La volonté, le courage et le sérieux qui vous ont animés tout au long de votre cursus scolaire ont porté leurs fruits. Je voudrais saluer les efforts opiniâtres qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions et vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l’exemplarité et de l’amélioration continue des performances », a-t-elle invité Madeleine Alingué, la ministre du tourisme et représentant la première Dame.