Ethiopie : les rebelles du TPLF vident les prisons

Les forces conjointes des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et du Front de libération Oromo (OLF) ont libéré lundi des centaines de criminels endurcis qui étaient détenus dans le deuxième plus grand centre de détention d’Ethiopie.Les forces rebelles avaient procédé de la sorte lorsqu’ils ont pris le contrôle de la ville de Dessie, à environ 380 kilomètres au nord d’Addis-Abeba. Ils ont libéré tous les prisonniers dans cette ville participant davantage à créer le chaos dans le conflit avec le gouvernement fédéral. Selon un témoin qui s’est confié à APA, des milliers de prisonniers auraient été libérés dans la ville de Shewa Robit

Les combattants des forces rebelles utiliseraient les prisonniers comme boucliers humains vers Debre Birhan, la dernière ville stratégique dans leur tentative de prendre la capitale, Addis-Abeba. Debre Birhan pourrait également tomber bientôt aux mains des forces rebelles, car les troupes des forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) continuent de reculer ville après ville, sans faire le moindre effort pour défendre la vingtaine de villes situées le long de la route de plus de 600 kilomètres qui relie la ville de Mekele à celle de Shewa Robit.

Les forces régionales, notamment les forces spéciales d’Oromia, fortes de 500.000 hommes, restent à l’écart de la bataille. La Force de défense nationale éthiopienne (ENDF) abandonne délibérément ses armes lourdes au TPLF et à l’OLF, et ses troupes fuient les villes les unes après les autres.

Les forces Amhara (Fano) qui ont subi des actions de sabotage menées par le gouvernement d’Abiy Ahmed ont maintenant recours à la guérilla. En début de semaine, elles ont réussi à libérer des villes telles que Majete et Wore Ilu qui avaient été envahies par l’OLF et le TPLF la semaine dernière. Des combats entre les Amhara Fano et le TPLF sont également signalés dans plusieurs villes du Wollo, des localités que l’ENDF a cédées au TPLF et à l’OLF il y a plusieurs semaines.