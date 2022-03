Ethiopie: appel du PAM pour éviter une catastrophe humanitaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a appelé mardi à des efforts rapides et concertés pour éviter un désastre humanitaire du fait de la sécheresse en Ethiopie.Le PAM, dans sa dernière mise à jour de la situation, a déclaré qu’une action rapide est nécessaire pour éviter une catastrophe humanitaire en Ethiopie.

« Le bétail meurt, les récoltes s’effondrent et on estime que 5,7 millions de personnes se réveillent chaque jour affamées dans le sud et le sud-est de l’Ethiopie, alors que la Corne de l’Afrique est aux prises avec la sécheresse la plus grave depuis 1981 », a déclaré le PAM.

Selon le PAM, au total, quelque 6,8 millions de personnes ont été touchées par la sécheresse dans le pays.

« Les pénuries d’eau et de pâturages détruisent les moyens de subsistance et obligent les familles à quitter leur foyer dans les régions du sud et du sud-est de l’Ethiopie », a ajouté l’agence onusienne.

Trois mauvaises saisons des pluies consécutives ont décimé les récoltes et provoqué une mortalité animale « anormalement élevée », a-t-il poursuivi.

Le PAM a souligné qu’une aide immédiate et renforcée était indispensable pour éviter une crise humanitaire majeure dans les régions d’Ethiopie touchées par la sécheresse et aider les communautés à devenir plus résistantes aux chocs climatiques extrêmes.

Il a souligné que 130 millions de dollars américains sont nécessaires de toute urgence pour fournir une assistance au cours des quatre prochains mois, répondant aux besoins de 3,5 millions de personnes parmi les plus touchées par la sécheresse.