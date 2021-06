Ethiopie : aide d’urgence de l’Allemagne au Tigré

L’Allemagne a accordé une aide d’urgence humanitaire de 8,5 millions d’euros à la région éthiopienne du Tigré, déchirée par la guerre.Le don de Berlin contribuera à la réponse d’urgence du Programme alimentaire mondial (PAM). Il vise à atteindre jusqu’à 2,1 millions de personnes avec une aide alimentaire et nutritionnelle dont elles ont un besoin.

« Au total, 5,2 millions de personnes, soit 91% de la population totale du Tigré, ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence en raison du conflit », a indiqué le PAM dans un communiqué.

Le don soutiendra également la réponse du PAM aux réfugiés dans le pays et contribuera à fournir une aide alimentaire d’urgence qui sauvera et changera des vies aux communautés de la région Somali en Éthiopie qui sont touchées par des chocs climatiques extrêmes.

« Le PAM se félicite de cette contribution opportune et généreuse du peuple allemand qui nous permettra de répondre aux besoins humanitaires les plus urgents dans tout le pays », a déclaré le représentant et directeur du PAM en Éthiopie, Steven Were Omamo.

Le don de l’Allemagne arrive à un moment critique où le PAM est confronté à un manque de financement. Le PAM a actuellement besoin de 203 millions de dollars pour maintenir ses opérations dans la région de Tigré jusqu’à la fin de l’année.