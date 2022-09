Ethiopian Airlines : un chiffre d’affaires record en 2022

La compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines a annoncé avoir réalisé cinq milliards de dollars de revenus au cours du dernier exercice fiscal éthiopien 2021/2022, qui s’est terminé le 7 juillet.Les recettes de l’exercice 2021/2022 ont enregistré une hausse de 79% par rapport à l’exercice précédent, a indiqué mercredi la compagnie aérienne dans un communiqué.

La première compagnie aérienne d’Afrique a obtenu ces revenus grâce au transport de 6,9 millions de passagers et de 7.700 tonnes métriques de fret au cours de l’exercice 2021/2022.

Elle a même réussi à surmonter les défis mondiaux, notamment la pandémie actuelle de Covid-19, les prix élevés du carburant et l’instabilité économique mondiale, a ajouté le même communiqué.

Fondée en 1946, Ethiopian Airlines est le plus grand transporteur aérien africain, avec plus de 130 destinations internationales de passagers et de fret sur les cinq continents.

Elle met actuellement en œuvre un plan stratégique sur 15 ans appelé Vision 2025, qui vise à en faire le premier groupe d’aviation en Afrique.