Etats généraux de l’éducation: lancement des travaux des commissions thématiques

Les travaux des commissions thématiques des états généraux de l’éducation et de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire ont été lancés, vendredi à Abidjan, par le directeur de cabinet du ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mamadou Binaté.

Cette étape des commissions thématiques a pour objectif d’analyser les cadres de référence du développement du secteur éducation/formation.

« Dès sa prise fonction à la tête du ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation, madame la ministre Mariatou Koné a voulu projeter l’école ivoirienne dans une nouvelle trajectoire adossée à la fois sur la consolidation des acquis et sur l’administration de remèdes nouveaux issus des consultations nationales », a rappelé le directeur de cabinet.

C’est dans ce cadre que le ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation a initié un dialogue ouvert sur l’école ivoirienne, dénommé les états généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA). Il s’agit pour tous les acteurs et partenaires de s’accorder sur un diagnostic et de faire des recommandations en vue d’une école plus performante.

Les états généraux sont meublés de plusieurs étapes dont les commissions thématiques. Ces commissions prennent le relais après les concertations régionales et les concertations de districts qui ont été réalisées.

« Nous sommes à l’étape des commissions thématiques dont l’objectif est d’analyser les cadres de référence du développement du secteur éducation/formation à travers leurs différentes expressions (vision, dispositifs intentionnels, légaux et réglementaires, programmes et plans nationaux) » a expliqué M. Binaté.

Ces commissions thématiques devront également faire des recommandations au regard des évolutions du contexte national, des objectifs du Plan national de développement (PND) et des engagements nationaux par rapport aux défis internationaux de l’éducation.

« Vous avez été choisis sur la base de vos expériences, expertises et maîtrises du système éducatif pour conduire les commissions thématiques », a souligné le directeur de cabinet en s’adressant aux présidents des sept commissions thématiques.

La séance de travail de ce jour après le lancement des travaux a eu pour objectif de présenter les termes de références des commissions thématiques et les modalités de l’organisation pratique des travaux.

Selon Biney John Francis, Commissaire général des états généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, chacune des sept commissions thématiques est constituée d’une trentaine de personnes. Les travaux en commission démarrent le lundi 17 janvier 2022.

La première commission planche sur la politique éducative et le cadre légal, tandis que la deuxième est consacrée à l’insertion, l’équité et à l’égalité dans la scolarisation.

La troisième commission réfléchit sur la qualité des apprentissages et des enseignements. La thématique de la quatrième commission est relative à la société apprenante.

La cinquième commission travaille sur la gouvernance, la décentralisation et la déconcentration, quand la pertinence du système éducatif constitue la thématique de la sixième commission. Enfin, la septième commission est consacrée à la digitalisation du système éducatif.

Lancés le 19 juillet dernier par le Premier ministre Patrick Achi, les états généraux de l’éducation et de l’alphabétisation sont prévus pour durer six mois, à travers des consultations dans les 31 régions et 14 districts du pays.

Ils doivent contribuer à construire un pacte social durable en faveur d’une école ivoirienne centrée sur l’excellence, la réussite des élèves et l’appropriation des valeurs de la République. La Côte d’Ivoire est à son 5e « états généraux de l’éducation», après ceux de 1977, 1985, 1993 et 1994, rappelle-t-on.