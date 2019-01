Etats généraux de la jeunesse ivoirienne: un Conseil présidentiel sur l’emploi recommandé

Les états généraux de la jeunesse ivoirienne, des assises dont l’objectif principal est d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de création d’emplois pour les jeunes, ont recommandé vendredi à Abidjan, l’organisation d’un conseil présidentiel annuel sur l’emploi, a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.« Les états généraux de la jeunesse recommandent au titre de l’employabilité et de l’emploi des jeunes, l’organisation d’un conseil présidentiel annuel sur l’emploi des jeunes, la création d’un observatoire de l’emploi et la formation ainsi que la mise en place d’un conseil consultatif présidé par le premier ministre », a entre autres, fait savoir Ben Mamadi Soumahoro au nom des participants au terme de ce conclave.

En plus de ces principales recommandations, ces assises de la jeunesse ivoirienne ont également souhaité l’optimisation du fonds d’insertion et de garantie des jeunes et l’instauration d’un dialogue permanent entre le gouvernement ivoirien et les organisations de jeunesse.

« La voix des jeunes a été entendue au cours de ces états généraux. Nous pouvons considérer que le nouveau pacte entre les jeunes, le secteur privé, la société civile et l’État est en train de prendre forme » a estimé Mamadou Touré, le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, s’engageant à promouvoir les initiatives en faveur des jeunes.

« Vous avez fait preuve d’un esprit de responsabilité. Je m’engage à promouvoir l’ensemble des initiatives qui peuvent vous permettre de jouer pleinement votre rôle dans le pays », a-t-il promis aux jeunes.

Pour sa part, le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana, qui a clôturé ce conclave au nom du Premier ministre ivoirien, a soutenu que le gouvernement « veut aller plus loin» dans les initiatives en faveur des jeunes.

« Je prends l’engagement de rendre compte au premier ministre dès lundi», a assuré M. Fofana pour qui, les recommandations de ces états généraux sont comme des « outils d’aide à la décision ». Le représentant du chef du gouvernement ivoirien, a conclu son adresse en confiant aux jeunes, la mission de « promouvoir ce nouveau pacte social avec les autorités ivoiriennes ».

Ouverts mercredi autour du thème « La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social », les états généraux de la jeunesse qui ont duré trois jours, ont mobilisé toutes les principales organisations de jeunesse du pays.

Des panels, des ateliers thématiques, des tables rondes et des conférences ministérielles de présentation des dispositifs sectoriels destinés aux jeunes, ont essentiellement meublé ces assises.