Epargné par le Covid-19, le Lesotho assouplit le confinement

Le Lesotho, à l’instar d’autres pays d’Afrique australe comme l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe, a assoupli les restrictions du confinement en autorisant les commerçants à « ouvrir temporairement leurs boutiques » à partir de ce mercredi, mais les frontières du pays restent fermées.Dans un discours télévisé, mardi soir, le Premier ministre Thomas Thabane a annoncé que le confinement dû au coronavirus sera provisoirement et partiellement levé à partir de mercredi pour permettre à « tous les services et entreprises non essentiels » de fonctionner.

Ce royaume d’Afrique australe a pris des mesures de confinement le 29 mars dernier.

Pour accompagner cet assouplissement des restrictions, tous les Lesothans devraient porter des masques faciaux en public, a déclaré M. Thabane, ajoutant que « le gouvernement suit de près la situation ».

Le Premier ministre a déclaré que tous les points de passage frontaliers resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre et a averti que le gouvernement renforcerait les patrouilles pour contenir le nombre croissant de passages illégaux.

Bien qu’enclavé dans le territoire de l’Afrique du Sud, le Lesotho n’a toujours pas signalé de cas de Covid-19, ce qui en fait l’un des rares pays au monde épargnés par la pandémie.