Environ 11 700 voies et plus de 36 000 carrefours du District d’Abidjan feront l’objet d’adressage dès janvier 2021

Environ 11 700 voies et plus de 36 000 carrefours du District d’Abidjan feront l’objet d’adressage « courant janvier » 2021, et ce sur trois ans, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, après un Conseil des ministres. »Environ 11 700 voies et plus de 36 000 carrefours (ainsi que les monuments sur les parcours dans le District d’Abidjan) feront l’objet d’adressage », a dit le porte-parole du gouvernement ivoirien, après un Conseil des ministres.

Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, cela s’inscrit dans le cadre du Projet d’adressage du District d’Abidjan qui devrait s’étendre sur trois ans à compter de janvier 2021.

« Courant janvier » 2021, ce projet devrait démarrer, a-t-il fait savoir, laissant entrevoir qu’au premier et au second semestre, des rues et des espaces publics devraient déjà porter des marques d’adressage.

« C’est un projet dont le financement est en train d’être stabilisé pour les besoins du démarrage sur les trois prochaines années », a-t-il poursuivi.

Il a par ailleurs ajouté que « le financement a été acquis avec la contribution de l’Etat de Côte d’Ivoire et des partenaires techniques et financiers ».

Une centrale d’adressage a été mise en place au sein du Bureau national d’études et de développement technique (Bnedt) pour l’opérationnalisation du projet.

Le Conseil des ministres a adopté en avril 2018 les conclusions de l’étude de faisabilité du Projet d’adressage du District d’Abidjan qui rentre dans une vision de modernisation du pays et de la cartographie administrative.