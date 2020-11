Entretien téléphonique entre Ramaphosa et Biden

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a eu un entretien téléphonique avec le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, mardi soir, pour discuter des moyens de renforcer les relations entre les USA et l’Afrique et de surmonter la pandémie de Covid-19, a appris APA mercredi.Selon l’Agence de presse publique, M. Ramaphosa, président en exercice de l’Union africaine (Ua), a déclaré à M. Biden qu’il espère que la nouvelle administration américaine s’efforcera de renforcer le partenariat entre les États-Unis et le continent africain, en promouvant la paix et la stabilité dans les relations internationales et en faisant progresser le multilatéralisme.

Les deux dirigeants sont revenus sur la visite de Biden en Afrique du Sud pendant les jours sombres de l’apartheid, au cours de la laquelle, le nouveau président américain avait démontré son engagement en faveur des droits de l’homme et de la dignité de tous les Sud-Africains.

Biden a exprimé son admiration pour ce que l’Afrique du Sud démocratique a accompli.

M. Ramaphosa a déclaré qu’il se réjouit d’un partenariat solide au niveau bilatéral et entre les États-Unis et le continent africain.