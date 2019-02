Entretien téléphonique entre le président IBK et l’opposant Soumaila Cissé

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita dit IBK a confirmé, vendredi, avoir appelé au téléphone le chef de file de l’opposition, Soumaila Cissé.Il s’agit d’une première depuis la présidentielle de juillet et août 2018 remportée au second tour par le président sortant, IBK.

Arrivé deuxième, Soumaila Cissé avait refusé de reconnaître les résultats et dénoncé des fraudes. Depuis, le courant ne passait plus entre lui et le président Keita.

Même si le président IBK n’a pas dévoilé l’objet de son entretien avec M. Cissé, beaucoup d’observateurs estiment qu’il s’agit là du début de la désescalade entre l’opposition, qui avait rejeté la victoire d’IBK avec des manifestations géantes et le pouvoir.