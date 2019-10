Entrepreneuriat: 200 millions FCFA décaissés pour financer les projets des jeunes d’Abidjan

Quelque 200 millions FCFA ont été décaissés par le District autonome d’Abidjan pour financer les projets des jeunes dans le cadre de la 6è édition du « Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent», a-t-on appris mardi sur place dans la capitale économique ivoirienne.Ce prix est un concours institué depuis 2014 et destiné aux jeunes de nationalité ivoirienne (au plus 40 ans) résidant dans l’une des treize communes du district d’Abidjan.

« 200 millions FCFA, c’est la manne financière que le ministre Robert Beugré Mambé, gouverneur du district autonome d’Abidjan, met cette année encore à la disposition des jeunes abidjanais en vue de les aider à financer leurs projets dans le cadre de la 6è édition du Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent», rapporte une note d’information transmise à APA.

Selon ce document, depuis 2014, année de la première édition de ce concours à ce jour, 1 milliard FCFA a été dégagé et a permis à plus de 1000 jeunes d’avoir des emplois directs et indirects après une solide formation au centre d’incubation pour jeunes entrepreneurs.

Avec cette 6ème édition, ajoute la note, ce sera en tout, 1,2 milliard FCFA que le district aura mis à la disposition des jeunes pour lutter contre le chômage et la pauvreté.

Selon Nicolas Baba Coulibaly, le directeur de la communication du district autonome d’Abidjan qui assure de la transparence de ce concours, le dépôt des dossiers de candidature sera ouvert du 14 au 19 octobre 2019.

« Le choix des lauréats se fait par un jury composé de structures telles que la Chambre de commerce, le CEPICI, la CGECI… Ce sont ces institutions qui analysent la pertinence des projets et opèrent les choix après avoir soumis les candidats à un entretien », explique M. Coulibaly dans la note, invitant les candidats à télécharger via le site internet du district d’Abidjan une fiche d’identification à imprimer et à renseigner.

« C’est un concours ouvert, transparent et gratuit », rassure également Marie Laure Dioman, la directrice de l’incubateur du district d’Abidjan.

Le Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent initié depuis 2014 par le district autonome d’Abidjan, vise à offrir l’opportunité aux jeunes ivoiriens résidant dans l’une des communes de ce district de créer leur propre entreprise pour devenir des champions nationaux.