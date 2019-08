Enseignement supérieur : 19 établissements privés fermés par le gouvernement

Après une décente sur le terrain, le ministre de l’enseignement supérieur a décidé de fermés 19 de ces instituts.

C’est par un arrêté signé le 19 août 2019, par Dr Houdeingar David Ngarimaden que ces 19 établissements privés d’enseignement supérieur seront fermés. Les motifs qui ont été évoqués sont entre autres la cessation d’activité ; l’insuffisance et/ou l’inexistence des infrastructures et équipements pédagogiques ; l’absence totale du corps enseignant permanent ; le non-respect des textes réglementaires et faux et usage de faux.

Selon l’article 2 de l’arrêté signé par le ministre David Houdeingar, les établissements concernés ne peuvent plus recruter de nouveaux étudiants à partir de l’année académique 2019-2020, et disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification, pour déposer auprès de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) tous les procès-verbaux des délibérations des examens de fin d’année depuis leur création.

La liste de ces établissements: