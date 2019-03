Energie : l’OPIC annoncée pour un investissement de 10 millions de dollars dans le solaire off-grid au Tchad

Pour son premier investissement au Tchad, l’Oversity Private Investment Corporation (OPIC) a ciblé le secteur énergétique au pays d’Idriss Déby.

L’institution qui finance les investissements des firmes américaines dans des pays émergents est annoncée dans une opération de 10 millions de dollars destiné à financer la mise en place de solutions solaires hors réseau.

FinLux Ellen Sarl, la firme qui bénéficiera de cette ressource se chargera, avec l’équipementier militaire américain Bren-Tronics Inc, de concevoir des appareils solaires au profit d’entreprises et de particuliers tchadiens.

Le taux d’électrification dans ce pays est l’un des plus faibles en Afrique subsaharienne. Moins de 5 % selon les données de la Banque mondiale.

En dehors du secteur des énergies solaires, l’OPIC a annoncé lors de la tenue de dernier conseil d’administration des investissements de plus de 895 millions de dollars en 2019 dans les domaines du transport et des technologies en Afrique, en Asie et Amérique latine.