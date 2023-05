En qualité de facilitateur de la CEEAC, Tshisekedi rencontre Succès Masra

Le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi a accordé une audience le 2 mai 2023, à l’opposant tchadien, Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs.

Facilitateur désigné par la CEEAC pour une réconciliation au Tchad, Félix Antoine Tshisekedi a échangé, Succès Masra, opposant tchadien. Les deux hommes ont abordé les questions relatives à un rapprochement entre le « Pouvoir et l’Opposition au Tchad », rapporte la présidence de la RDC. Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale et le président de la, Commission de la CEEAC, ont également pris part aux échanges.

« Nous avons échangé sur les piliers d’un mécanisme consensuel en vue d’un accord de réconciliation nationale au Tchad sur la base de la justice, l’égalité et l’inclusion, avec l’implication des différents acteurs soucieux d’un Tchad réconcilié et à nouveau sur les rails de la démocratie. », fait savoir, Succès Masra.

Pour le leader des Transformateurs ceci s’inscrit dans la droite ligne de : « notre engagement commun et constant pour un processus inclusif et sincère tel que plaidé depuis des mois et notamment suite aux massacres du 20 Octobre 2022. »