En fin de mission au Tchad, l’ambassadeur d’Allemagne fait ses adieux

Il a été reçu en audience le 1er juillet 2021 par le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine. Le diplomate s’en va après un séjour d’un an et six mois au Tchad

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne dit adieu au Tchad, Dr Jakob Haselhuber est en fin de mission au Tchad. Il est allé dire au-revoir au chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zene. Les deux hommes ont évoqué des sujets qui lient l’Allemagne et le Tchad.

Des sujets relatifs au renforcement de la coopération entre les deux pays respectifs et la question de transition en cours. Le diplomate a indiqué que, que son pays suit de très près l’évolution de la situation au Tchad et qu’il souhaite que le dialogue national inclusif soit organisé très prochainement, car ce dialogue est non seulement important pour le Tchad mais aussi pour la communauté internationale

« J’ai passé un an et demi et je suis satisfait des efforts fournis par nos deux pays pour affirmer notre coopération dans différents domaines », conclut l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne au Tchad, en fin de mission.