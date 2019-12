Emmanuel Macron en visite en Côte d’Ivoire à partir du 20 décembre (officiel)

Le président français, Emmanuel Macron, effectue une visite officielle en Côte d’Ivoire les 20, 21 et 22 décembre 2019, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.« La Côte d’Ivoire s’honore d’accueillir les 20, 21 et 22 décembre 2019, en visite officielle, M. Emmanuel Macron », a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Cette visite initialement prévue une dizaine de jours avant avait été reportée. M. Macron devrait, avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, poser la première pierre du marché central de Bouaké (centre ivoirien) dénommé « Grand marché de Bouaké ».

Un projet de décret devant être ratifié mentionne un coût d’investissement de 60 millions d’euros, soit 39,35 milliards de Fcfa pour la construction du Grand marché de Bouaké, la métropole du Centre ivoirien.

Ce marché, le plus grand marché ouvert de l’Afrique de l’Ouest, devrait être bâti sur une superficie de 8,7 hectares et pourra accueillir 10.000 commerçants dont 8.000 sur le grand marché et 2 000 sur un marché annexe.

Le projet de décret prévoit en outre la construction d’un marché de détails et de demi-gros à Yopougon, une commune populaire dans l’Ouest d’Abidjan. Ce marché devrait permettre d’accueillir près de 2.500 détaillants sur ce site.

La visite de M. Macron intervient à près d’un an de l’élection présidentielle ivoirienne d’octobre 2020. La plateforme de l’opposition et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) organisation politique proche de l’ex-président Laurent Gbagbo tiennent un meeting conjoint le 21 décembre 2019.