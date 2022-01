Dans une déclaration de ce mardi 25 septembre, le président français Emmanuel Macron, condamne le coup d’Etat au Burkina Faso. Une réaction qui intervient une journée après la prise de pouvoir par des putschistes.

Dans la soirée du 24 janvier 2022, un groupe de militaires a annoncé, sur les ondes de la radio et télévision nationale, avoir pris le contrôle de l’Etat. La Constitution a été suspendue, le gouvernement et l’Assemblée nationale dissouts. Toutes les frontières ont été fermées et un couvre-feu instauré. Quelques heures après, le président Roch Marc Christian Kaboré, a démissionné de ses fonctions de président du Faso, chef du gouvernement, chef suprêmes des forces armées nationales.

Ce jour, le président français a réagi. Pour Emmanuel Macron, le président burkinabé, a été élu « démocratiquement par son peuple à deux reprises. » « J’ai eu de premiers échanges avec les dirigeants de la région, j’en aurai dans les prochains jours», confie-t-il à la presse. Il laisse entendre qu’il est du côté de la CEDEAO, qui a emboité le pas, en condamnant le putsh.

Burkina Faso : destitution du président Roch Marc Christian Kaboré

« Notre nation vit des moments difficiles. Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques. J’invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l’intérêt supérieur de la nation. C’est par le dialogue et l’écoute que nous devons régler nos contradictions. », a tweeté, le président déchu, dans la soirée de lundi. Pour lui, c’est l’intérêt supérieur de la nation qui doit prendre le dessus.