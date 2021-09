Les Lions de la Téranga se sont imposés, mercredi après-midi, devant les Eperviers du Togo en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022.Cette rencontre a été jouée au stade Lat-Dior de Thiès (Ouest, 70 km de Dakar).

Le premier but du Sénégal a été marqué par Sadio Mané à la 56ème minute. Le second but a été inscrit par Abdou Lahad Diallo à la 80ème minute.

Le Sénégal et le Togo partagent le Groupe H avec la République du Congo et la Namibie.