Electricité: des incidents techniques plongent Abidjan et l’intérieur du pays dans le noir

Plusieurs incidents techniques ont fortement perturbé la fourniture d’électricité dans la nuit de jeudi à vendredi, plongeant plusieurs communes du district d’Abidjan et de l’intérieur du pays dans le noir.Dans un communiqué, la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) annonce que « plusieurs incidents techniques survenus ce jeudi 19 septembre 2019 à 15h41 et 22h47 ont occasionné des perturbations dans l’alimentation en électricité de plusieurs communes du district d’Abidjan et de l’intérieur du pays ».

« La fourniture en électricité a été rétablie sur l’ensemble du territoire national dans la nuit de jeudi 19 à vendredi 20 septembre », conclut la CIE.