Elections en RDC: rentrée universitaire reportée d’une semaine (ministre)

La rentrée universitaire en République démocratique du Congo a été reportée d’une semaine en raison des risques de tension avec l’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle de fin décembre, a indiqué vendredi à l’AFP le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire.

« Chaque fois qu’il y a publication des résultats de l’élection présidentielle, quel que soit le camp qui gagne, il y a toujours un camp qui est mécontent et qui veut utiliser les étudiants », a déclaré le ministre Steve Mbikayi.

« Pour les mettre à l’abri de toute tentation et de toute manipulation, je pense qu’ils peuvent rester à la maison et venir après la publication » des résultats des élections du 30 décembre, a-t-il indiqué.

La rentrée universitaire après les vacances de fin d’année est donc reportée du lundi 7 au lundi 14 janvier.

La publication des résultats provisoires des élections présidentielle, législatives et provinciales a été annoncée pour ce dimanche 6 janvier « au plus tard » dans un premier temps par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). La Céni a laissé entendre jeudi qu’un report de cette date était possible, officiellement en raison de la lenteur des remontées des résultats.