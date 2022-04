Election à la FIF: Drogba porté par la ferveur populaire

L’international ivoirien de football, Didier Drogba, va briguer officiellement la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).Arrivé autour de 15h30 GMT (heure locale), dans une tenue décontractée, un pantalon noir et une chemise bleue ciel, Drogba a été accueilli au siège de la FIF, à Abidjan, par des fans en liesse.

Il avait à ses côtés des anciens footballeurs dont Baky Koné, qui sont venus le soutenir. Pour l’humoriste, Le Magnifique, qui a entretenu le public, Drogba « est l’avenir du football ivoirien. »

Après le dépôt de sa candidature, Drogba s’est adressé à ses fans en déclarant que « cette candidature est celle de l’unité, celle des acteurs du football ivoirien, ce sont eux aujourd’hui qui ont posé leur candidature ».

Dénouement le 23 avril

« Cette candidature est la vôtre », a-t-il lancé, avant d’ajouter « mon projet est celui de la renaissance du football tout à fait en lien avec la vision de l’émergence insufflée depuis une dizaine d’années par le président de la République »

« C’est le projet de la renaissance et de celui de l’émergence (et) je suis sincèrement content et j’ai hâte que la campagne démarre officiellement », a-t-il poursuivi.

Dans un esprit fait play, il a souhaité une bonne campagne à tout le monde et bonne chance à tous les candidats ».

Un journaliste lui a demandé de savoir si le fait d’avoir déposé sa candidature est une délivrance. L’ex-international ivoirien a répondu que « la délivrance du football ivoirien se fera le 23 avril ».

Prévu en 2021, l’élection du président de la FIF a connu des blocages dans son processus et a été reporté à plusieurs reprises.

« Au-delà de nos différences, nous pensons tous le football, en plus le même langage, c’est pourquoi au soir du 23 avril, après cette élection, si je suis le vainqueur de cette élection, bien-sûr que je proposerai aux autres candidats de travailler ensemble puisque le football est une famille », a-t-il dit.

L’élection du président de la FIF, organisée par le Comité de normalisation de la FIF, est prévue le 23 avril 2022 à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.

Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé dimanche avoir réceptionné six candidatures pour l’élection à la présidence de l’organisation.

La Commission électorale rendra publique, le vendredi 15 avril 2022, la liste des candidats retenus pour les différents scrutins.