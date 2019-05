Egypte : Lancement en juin prochain de la bourse Nasser pour le leadership africain 2019

La bourse Nasser pour le leadership africain 2019 pour la jeunesse africaine sera lancée du 8 au 22 juin au Caire avec pour objectifs de créer une nouvelle génération de jeunes leaders africains engagés pour servir les intérêts du continent et réaliser les aspirations des populations africaines à la démocratie, à l’égalité et au développement, a annoncé le ministère égyptien de la jeunesse et des sports.Par Mohamed Fayed

Cette initiative égyptienne intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative de « Un million 2021 » jeunes africains à l’horizon 2021, lancée récemment à Addis-Abeba, par la Commission des sciences, des technologies et des Ressources humaines de l’Union africaine. Cette initiative vise à investir dans les jeunes africains sur quatre éléments clés à savoir l’emploi, l’entrepreneuriat, l’éducation et l’engagement, en mettant à profit les partenariats et les opportunités du secteur privé.

La bourse s’adresse à 100 jeunes leaders brillants des États membres de l’Union africaine, en tant que décideurs au secteur gouvernemental, cadres dirigeants au secteur privé, activistes de la société civile, chefs des conseils nationaux pour la jeunesse, membres du corps enseignant universitaire, chercheurs, syndicaliste, journalistes et professionnels des médias.

L’objectif de la Bourse est de transférer l’expérience égyptienne en matière d’institutions nationales et de créer une nouvelle génération de jeunes leaders africains dont la vision est conforme aux orientations de l’Union africaine et qui sont engagés au service des objectifs de l’unité africaine par le biais de l’intégration dans un monde en mutation perpétuelle.

Pour rappel, la Bourse Nasser est la première bourse afro-africaine à cibler de jeunes leaders africains dotés de diverses disciplines opérationnelles au sein de leurs communautés. Elle est l’un des mécanismes essentiels d’autonomisation du leadership approuvé par l’Agenda de l’Union africaine afin de stimuler et de promouvoir les valeurs africaines.

La Bourse est également l’un des instruments permettant de tirer parti du dividende démographique grâce aux investissements dans la jeunesse.