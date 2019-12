Egypte : Lancement à Charm El-Cheikh du 3ème Forum mondial de la jeunesse

La 3ème édition du Forum mondial de la jeunesse s’est ouverte, samedi à la station balnéaire égyptienne de Charm El-Cheikh, en présence des présidents égyptien, Abdelfattah Al-Sisi, Palestinien, Mahmoud Abbas, Sénégalais, Macky Sall ainsi que des représentants d’Etats et de gouvernements africains, arabes et internationaux, et des chefs d’organisations internationales.Par Mohamed Fayed

Ouvrant ce forum, le président égyptien a affirmé que cet évènement mondial « nous ramène aux racines de l’humanité qui ne font pas de distinction entre les humains sur la base du sexe, de couleur ou de religion, et qu’il s’agit d’un message d’amour et de paix basé sur un dialogue constructif et une orientation vers l’avenir.

Il a souligné l’importance de cet événement mondial, qui est accueilli par le Sinaï, la terre de la paix et le berceau des prophètes, soulignant qu’il s’agit d’une continuation du rêve de la jeunesse égyptienne, qui a été construit sur la certitude que les êtres humains ont été crées pour être différents et se compléter.

Lors de ce forum de quatre jours (14-17 décembre), des jeunes du monde entier se réunissent pour discuter et échanger des idées sur la paix, le développement et la créativité dans le cadre d’une expérience plus riche et plus diversifiée.

Le Forum Mondial de la Jeunesse (FMJ) est une plate-forme annuelle construite par des jeunes prometteurs. Il envoie un message de paix, de prospérité, d’harmonie et de progrès au monde entier. Il se tient à Charm El-Cheikh en Égypte, sous les auspices du président Abdel Fattah El-Sissi depuis son lancement en 2017.

Son objectif est de réunir les jeunes des quatre coins de la planète pour leur permettre de s’organiser, d’échanger des opinions et de recommander des initiatives aux décideurs et aux personnalités influentes.

Depuis lors, c’est devenu une occasion pour les jeunes d’interagir avec les principaux décideurs et de rencontrer des jeunes prometteurs de la région et du monde entier déterminés à faire de notre monde un lieu meilleur pour tous.

Le forum est également ouvert à tous les jeunes de toutes les nations qui croient en leur pouvoir d’apporter des changements et qui cherchent à devenir influents au sein de leurs communautés.

L’agenda du Forum mondial de la jeunesse est divisé en plusieurs volets qui abordent des thématiques et des sujets intéressant la jeunesse internationale, créant ainsi une tribune pour exprimer leurs points de vue, présenter des idées et partager des expériences tout au long de ses sessions.