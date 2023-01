Egypte : décès du premier ministre de l’Intérieur de l’après-Moubarak

Le premier ministre de l’Intérieur après la chute du président égyptien Hosni Moubarak, est décédé à l’âge de 85 ans après une longue bataille contre une maladie non révélée, a appris APA mardi.Le Général de division Mansour Essawy n’est plus. Le premier ministre de l’Intérieur de l’après Hosni Moubarak est mort mardi des suites d’une maladie. Les funérailles auront lieu mardi 18 janvier à la mosquée El-Sayida Nafissa et un service commémoratif sera organisé pour lui au Caire mercredi.

Ce diplômé de l’académie de police de 1959 est né à Esna, dans le gouvernorat de Louxor, à 500 kilomètres du Caire, le 18 septembre 1937.

Il a commencé sa carrière au bureau de la sécurité du Caire, qu’il a dirigé par la suite, avant de prendre la tête de la direction de la sécurité à Gizeh, près de la capitale et d’occuper le poste de vice-ministre de l’Intérieur pour la Haute-Egypte.

En mars 2011, suite à la chute de Moubarak (1981-2011), Essawy devient ministre de l’Intérieur dans l’administration de transition dirigée par le Premier ministre de l’époque, Essam Sharaf. Il quittera ce poste dix mois après avoir pris fonction.