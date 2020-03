Egypte : Décès du célèbre comédien égyptien George Sedhom

Par Mohamed Fayed

Le célèbre comédien égyptien, George Sedhom, est décédé vendredi à l’âge de 82 ans, dans un hôpital privé d’Héliopolis, des suites d’une longue maladie.Sedhom avait pris sa retraite il y a des années après avoir été victime d’un d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Sa dernière apparition avait eu lieu dans la série télévisée « Al Moutazawijoun » (Les mariés) en compagnie des stars Samir Ghanem et Sherine.

Né au gouvernerat de Souhaj le 28 mai 1938, Gerorge Sidhom, qui a décroché la licence en agriculture de l’université Ain Shems en 1961, s’est distingué dans plusieurs œuvres artistiques, notamment les films, les séries télévisés et les pièces théâtrales.

George Sedhom a début sa longue carrière dans la troupe « Toulati Adwaa Al Farah » en compagnie des célèbres comédiens Samir Ghanem et Ahmed Deif, où ils avaient interprété de nombreux spectacles de comédie et plusieurs films.

Le style de comédie de George Sidhom est un mélange de comédie burlesque et de sarcasme tout en jouant le rôle d’une personne stupide. Il a également mis à profit son obésité pour interpréter des rôles de comédie.

George Sidhom a participé à divers films, dont « Al Jarah » (le chirurgien), « Achoka min haq Azouja » (l’appartement, un droit pour la femme », « Ahla Ayya Al Omr » (Les meilleurs moments de la vie » « Nabtidi minine Al Hikaya » (D’où on débute l’histoire) et autres.

Ses films les plus populaires sont « Akher Shakawa » (derniers cris) et « 30 Yom fi Sijn » (30 jours en prison) et « El Maganeen Talata » (les trois cinglés ».