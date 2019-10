Egypte : Clap de début pour la 35ème édition du festival méditerranéen du film d’Alexandrie

Le Festival du cinéma méditerranéen d’Alexandrie, a ouvert, mercredi, sa 35ème édition avec comme invité d’honneur l’Espagne.Par Mohamed Fayed

Lors de la cérémonie d’ouverture de cette édition, qui porte le nom de la star du cinéma égyptien, Nabila Obeid, un hommage a été rendu à de nombreux cinéastes égyptiens et dans les pays méditerranéens. Il s’agit des Egyptiens Nabila Obeïd, Mahmoud Kabil et le réalisateur Mohamed Fadel, des réalisateurs libanais Rafik Ali et tunisien Rachid Farchio ainsi que l’acteur Espagnol Hugo Silva et son compatriote, le réalisateur Koldo Sierra.

Cette cérémonie a été agrémentée par une parade intitulée « 100 ans de révolution » qui retrace des étapes phares et lumineuses de l’histoire de l’Egypte depuis la révolution de 1919 jusqu’à celle du 30 juin.

Le programme de cette manifestation cinématographique, qui célèbre 150 ans de la création de l’Opéra de Khadioui, prévoit 5 paix à savoir le prix pour les long-métrages avec la participation de 15 films méditerranéens, prix pour les court-métrages (34 films en compétition), prix Mohamed Bayoumi du court-métrage (16 films), prix Nour Charif pour les long-métrages (13 films) et le Prix du scénario avec 4 films en compétition.

Dans les différentes compétitions, le jury est composé de cinéastes, réalisateurs et professionnels de cinéma des pays arabes et européens.

Le festival prévoit également deux ateliers sur « le cinéma et l’expérience » et « leçons de cinéma », qui seront encadrés par des professionnels du cinéma.

Aussi, cette édition sera marquée par l’organisation d’une exposition de photos de 35 années du festival, la projection de films du ministère de la solidarité sociale, une journée dédiée aux œuvres cinématographiques des étudiants de l’Académie arabe de Technologie, des Sciences et du Transport aérien.