Egypte : Cheikh d’Al Azhar s’entretient avec le SG de l’ONU

Le Cheikh de l’institution religieuse Al Azhar, Ahmed Al-Tayeb s’est entretenu, ce mardi au Caire, avec le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres.Les discussions ont porté sur différents aspects de la coopération entre Al-Azhar, la plus haute institution religieuse islamique en Égypte et l’Organisation des Nations Unies, dans les domaines de la promotion de la paix et de la coexistence et de la lutte contre la violence, l’extrémisme, la haine et l’islamophobie.

Al-Azhar a toujours appelé à faire la distinction entre l’islam, ses principes, sa culture et sa civilisation, et une petite minorité qui ne représente rien par rapport à l’ensemble des musulmans pacifiques.

Basée au Caire, Al-Azhar affiche depuis des années une volonté de promouvoir un islam modéré et le dialogue avec les chrétiens.